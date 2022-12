Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 30-12-2022 | RTVE Play

O prezos volven frear a súa subida en decembro e rematan 2022 algo menos dun seis por cento máis caros que hai un ano. É a inflación máis baixa de todo o ano // Nesta véspera de Fin de Ano, longas reas para encher o depósito nas gasolineiras. O domingo xa non se aplicará o desconto de 20 céntimos por litro a todos // A catedral de Santiago celebra a cerimonia que conmemora a traslación dos restos do Apóstolo desde Palestina a Compostela, na véspera do remate dun excepcional dobre Ano Xacobeo // Unha fronte deixará moito vento e choiva esta Noitevella. Con todo, será o fin de ano coas temperaturas máis altas dende que hai rexistros // Noitevella anticipada no Porriño, con festa infantil. 30-12-22