Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 30-09-2022 | RTVE Play

A boa sintonía entre Mariano Rajoy e Felipe González, dous antigos inquilinos da Moncloa, volve deixarse sentir no Foro da Illa da Toxa. Ambos comparten opinións e receitas sobre cómo afrontar o futuro. // Os conselleiros de Pesca de cinco comunidades, entre elas Galicia, fan unha fronte común contra o veto da Unión Europea á Pesca de Fondo. Instan ao goberno central a que presente un recurso contra esa normativa. // Comeza con bo pe a andaina dos equipos galegos de baloncesto no regreso da competición na ACB. O Obradoiro, con dificultades na casa fronte ao Zagoza e os lugueses con comodidade na sua visita á Murcia.// Maxia, danza e funambulismo a cargo de artistas galegos, no espectáculo Inventio, que hoxe se estrea en Ferrol, co Camiño de Santiago como fío conductor. 30-09-22