Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 30-08-2022

Os prezos dos alimentos e a electricidade volven subir en agosto e manteñen a inflación por riba do dez por cento, por terceiro mes consecutivo // A inflación e a nova lei educativa, que obriga os alumnos mercar novos libros de texto dos cursos impares, dispara o custo da volta ao cole // A auga acumulada nos encoros galegos está agora algo por debaixo do 50 por cento da súa capacidade // Un bombeiro en prácticas faleceu esta mañá en Santiago, atropelado por un autobús que se estaba queimando // Fiscalía e acusacións pedirán prisión permanente revisable para o autor confeso do crime de Valga. Asasinou a tiros a súa ex-muller e fixo o mesmo coa súa sogra e a súa cuñada. 30-08-2022