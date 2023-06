Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 30-06-2023 | RTVE Play

No arranque da operación saída de comenzo do mes de xullo, as cifras avalan a Galicia como destino vacacional. O sector turístico, en xeral, conta con acadar este verán cifras record de facturación. // Polémica en torno aos paneis publicitarios que cuestionan a toponimia oficial en galego de localidades como A Coruña, Ourense ou Sanxenxo. A Mesa pola normalización recolle 8.000 sinaturas contra a campaña, mentres os promotores denuncian ser obxeto de vandalismo. // Experiencias inmersivas, realidade virtual e aumentada, videomapping, CE o tipo de intervencións as que se adicará o Centro de Artes Dixitais, presentado hoxe, que formará parte da Cidade da Cultura, en Santiago, Será unico en España, din, na producción de proxecto de tecnoloxía de máximo nivel. 30-06-2023