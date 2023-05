Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 30-05-2023 | RTVE Play

Efectivos de emerxencias de Galicia e Portugal poñen a proba, nun simulacro, a súa coordinación para rescatar aos tripulantes dunha embarcación que sobre un acciedente no Baixo Miño. // O abaratamento dos carburantes respecto a hai un ano, permite conter a tendencia a alza da inflación, que se sitúa no 3´2 por cento, o índice máis baixo dende xuño de 2021. Tamén os alimentos empezan a moderar a súa subida, // Intelixencia Artificial e Tecnoloxías Intelixentes, serán novas materias optativas ás que poderán optar a partir do próximo curso os alumnos de cuarto de ESO e primeiro de Bachalerato . // Hoxe é o día mundial da esclerose múltiple e as asociación de pacientes saen a rúa para concienciar sobre esta doenza do sistema nervioso e que afecta sobre todo a mulleres de entre 40 e 50 anos 30-05-23