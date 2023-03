Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 30-03-2023 | RTVE Play

Máis de 1.400 hectáreas levan ardido en en Baleira. Nas últimas horas os equipos de extinción conseguiron estabilizar o lume e foi desactivado o nivel 2 ao no haber zonas habitadas en risco. // O IPC de marzo sitúase no 3´3 por cento respecto ao ano pasado. É a menor suba dende que comenzara a guerra de Ucraína. // Hoxe é o Día Internacional das Traballadoras do Fogar. Un sector desempeñado principalmente por mulleres migrantes, e no que se estima que a precariedade chega ao 60 por cento. // O debuxante Miguelanxo Prado renuncia a dirixir o salón internacional do cómic Viñetas desde o Atlántico, da Coruña. Denuncia que levaba anos co presuposto conxelado 30-03-23