Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 29-12-2022 | RTVE Play

Preparativos para as celebracións da Noite Vella, que este ano, xa sen restricións, se agardan multitudinarias. Hoteis e discotecas teñen practicamente todo reservado // Co novo ano entrarán en vigor as novas medidas para reducir a contaminación nas cidades. Pontevedra é a única galega que xa cumpre cos parámetros da Unión Europea // Especialistas en Intelixencia Artificial abordan na Coruña os desafíos e oportunidades desta tecnoloxía para a sociedade // En Galicia hai preto de dous mil centenarios, pero pasar dos 110 anos é unha proeza que hoxe consegue o pintor vigués Luis Torras, o home máis vello de Galicia. 29-12-22