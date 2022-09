Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 29-09-2022 | RTVE Play

A Illa da Toxa congrega a responsables políticos, algúns en activo e outros retirados, para debater sobre os desafíos da actualidade, coa ollada posta no ameaza que representa a Guerra de Ucraína para a seguridade mundial. // A presenza de toxina mantén a mariscadores e bateeiros dende comenzo do verán sen poder traballar, especialmente na Ría de Pontevedra. Practicamente toda esta ría está pechada para a extracción de moluscos, unha situación que afecta tamén a depuradoras e conserveiras. // Termatalia, A Feira internacional adicada a o turismo termal, comenza en Ourense co Uruguai, como país convidado. Os profesionais do sector poñen os produtos e servizos que ofrecen a disposición de empresas e a administracións. O gran reto dos balnearios, din, é solucionar a falta de persoal cualificado. 29-09-22