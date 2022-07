Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 29-07-2022

Os prezos seguen subindo. O dato do IPC que coñecemos hoxe sitúa a inflación de España preto do 11 por cento // As familias das vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo piden axuda a empresas e particulares // Aves rapaces voan de novo tras meses de recuperación // Entrevistamos a un experto en toponimia, o lingüista Vicente Feijoo // Terceiro ano consecutivo sen a tradicional procesión de cadaleitos en Santa Marta de Ribarteme, no concello das Neves. Os dous anteriores por mor da Covid, e este ano por prohibición do párroco 29-07-22