Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 29-06-2023 | RTVE Play

Luísa Villalta e a figura escollida pola Real Academia para dedicarlle o Día das Letras Galegas do ano que vén., Poeta coruñesa destacada entre a xeración dos 90, recibirá a homenaxe cando se cumpren 20 anos do seu falecemento. // Xuño rexistra a menor suba no índice de prezos de consumo dende hai máis de dous anos. O dato provisional, do 1.9, consolida unha tendencia á baixa que os consumidores seguen sen percibir. // A economía galega afasta o risco de entrar en recesión, logo de crecer no primeiro trimestre do ano por riba da media española e europea. Así o indican os expertos do Foro Económico no seu informe de coxuntura. 29-06-2023