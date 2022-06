É a maior escalada de prezos dende 1985. O 10´2 por cento de incremento de IPC en xuño, cos carburantes e os alimentos á cabeza da inflación, que xa se empeza a trasladar a todo tipo de productos, e chega a hostalaría e o turismo. // Protesta de Profesores do Ensino Concertado diante da Consellería de Educación, polo peche de unidades anunciado para o próximo curso. Din que a medida, adoptada ante a caída de alumnos, non se aplica co mesmo criterio nos centros públicos pese a ter unha ratio de alumnos por aula máis baixa, // 120 bandas, entre elas a mítica Judas Priest, e 150 mil asistentes previstos. Cifras de récord para a edición de retorno do Resurrection Fest, o certame que dende hoxe e ata o domingo converte a Viveiro na capital europea do rock máis duro. 29-06-22