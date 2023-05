Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 29-05-2023 | RTVE Play

O PP recupera poder urbano en Galicia, logo de catro anos, coa maioría absoluta en Ferrol. Os socialistas, manteñen a maioría en Vigo pero a baixada de votos en Santiago provoca a marcha de Sánche Bugallo da alcaldía en favor da candidata do BNG Goretti Sanmartín. // A participación chega finalmente ao 65 por cento na nosa comunidade, dous puntos por debaixo respecto as municipais de hai catro anos. // Gonzalo Pérez Jácome da a sopresa ao resultar o máis votado na cidade de Ourense, e ofrece un pacto de gobernabilidade ao resto das forzas. // A Deputación de Pontevedra volve a mans do PP, logo de oito anos. A coalición de socialistas nacionalistas pode repetir no organismo provincial da Coruña e tamén en Lugo. 29-05-23