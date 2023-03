Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 29-03-2023 | RTVE Play

Os fortes refachos fan avanzar o lume no incendio de Baleira, na montaña de Lugo. Medio Rural estima en 120 hectáreas a superficie queimada, nunha zona de difícil acceso. // A administración de xustiza recupera a actividade unha vez rematada a folga de letrados, que deixa 10.000 vistas suspendidas e unhas 300.000 demandas sen tramitar en Galicia. // Hoxe, Día do Transplante, as asociacións saen á rúa co fin de incrementar a cifra de doazons e reducir as negativas familiares, para salvar máis vidas. // A estreita Relación de Carmen Martín Gaite con Galicia e o quere poñer en valor o concello de Barbadás a partir dos lugares onde transcorrian os veraneos familiares da escritora.

