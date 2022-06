Prohibida a pesca de fondo en 94 áreas da costa atlántica, para protexer ecosistemas sensibles. A decisión aprobada hoxe pola Unión Europea, co único voto en contra de España e Irlanda, levanta a indignación do sector, que considera que pon en risco miles de empregos sen xustificación científica. // Repuntan os casos activos de Covid a 11.739, logo de sumar 1.244 novos contaxios. Tamén aumenta o número de pacientes hospitalizados a 635. // A Coruña vai acoller a Semana do Orgullo do Norte, un festival organizado polos colectivos LGTBI da cidade, con sete días de actuacións concebido para fomentar e celebrar a diversidade afectivo sexual, que contará ca figura emerxente do panorama musical Soleá Morente. 28-06-22