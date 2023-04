Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 28-04-2023 | RTVE Play

Manuel Baltar admite, no pleno da Deputación de Ourense, que foi sancionado polo menos tres veces por exceder os límites de velocidade ao volante dun coche oficial, e aclara que non pensa dimitir tras ser citado nun xulgado de Zamora. // No día mundial da seguridade e a saúde no traballo, os sindicatos lembran o naufraxio do Villa de Pitanxo, o máis grave sinistro laboral do ano pasado, con 21 mariñeiros falecidos. // Os prezos recuperan a tendencia á alza. En abril chegan a un aumento do 4,1 % respecto ao mesmo mes do ano pasado, segundo o indicador adiantado do INE. // Fatum chega aos cines. Luis Tosar, Alex Garcia ou Elena Anaya protagonizan esta longametraxe de ficción dirixida polo pontevedrés Juan Galiñanes. Rodada integramente na Coruña. 28-04-23