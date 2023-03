Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 28-03-2023 | RTVE Play

O novo ministro de Sanidade, José Miñones, comprometeuse a defender o sistema sanitario público e abriuse ao diálogo con todos os sectores implicados. Hoxe participou no seu primeiro Consello de Ministros // Xosé Ramón Gómez Besteiro, nomeado delegado do Goberno en Galicia. Vai selo seu regreso á vida política despois de sete anos // Dous irmáns morreron intoxicados por fume na súa vivenda de Meilán, moi preto da cidade de Lugo // Vigo lembra a expulsión do exército napoleónico da cidade en 1809. É a festa da Reconquista, que se celebra especialmente no casco vello vigués 28-03-23