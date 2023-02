Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 28-02-2023 | RTVE Play

Ata cinco parques eólicos mariños poderán instalarse fronte ao litoral galego, catro na costa norte e un fronte áo límite con Portugal. Así o contempla o Plan de Ordenación do Espazo marítimo que hoxe aprobou o consello de Ministros. // O IPC de febreiro deixa unha repunta dos prezos, con especial subida da electricidade e dos alimentos. A inflación subxacente ascende xa ao 7´7%, o nivel máis alto dende hai 40 anos. // Unhas 200.000 persoas padecen en Galicia algunha enfermidade rara, das que hoxe se celebra o Día Mundial. // As pegadas de Pablo Picasso coleccionadas ao longo dos anos por Camilo José Cela. Cadros, debuxos e fotografías forman a exposición inaugurada na sede da Fundación que leva o nome do escritor en Iria Flavia. 28-02-23