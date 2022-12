Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 27-12-2022 | RTVE Play

Todo preparado en Cerdedo-Cotobade para retirar do río o autobús caeu ó Lérez en Noiteboa, con 9 persoas a bordo // Retransmisión en directo da retirada do autobús // Recuperar o autobús é fundamental para a investigación. A análise do vehículo pode axudar a coñecer as causas do accidente // Valentín González Formoso mantén a intención de ser candidato á presidencia da Xunta, pero di que desistiría se tamén se posicionase José Ramón Gómez Besteiro, absolto da súa ultima causa xudicial // Con 8.600 empresas, a construción é a terceira actividade que xera máis emprego en Galicia. 27-12-22