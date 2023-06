Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 27-06-2023 | RTVE Play

Profesionais sanitarios advirten de risco de colapso nos servizos de urxencias por falta de persoal, ante a inminencia das vacacións de verán e o aumento dos visitantes. // As vivendas de uso turístico ascenden xa en Galicia a máis de 17.000. Os propietarios destacan as vantaxes como a mellor garantía de pagamento, fronte aos inqulinos tradicionais. // Unha escavadora das máis grandes de España avanza no derrubamento das torres do Garañón, en Lugo. A construción foi paralizada por orde xudicial en 2010 tralas denuncias da Asociación en Defensa do Parque Rosalía de Castro. // Praias ateigadas e piscinas cada vez máis demandadas. En Galicia Hai unha piscina de media por cada 67 habitantes, e nesta época do ano toca escoller entre auga doce ou salgada. 27-06-2023