Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 27-04-2023 | RTVE Play

A ocupación redúcese en Galicia en apenas 800 empregos no primeiro trimestre do ano, mentres o paro xuvenil diminúe máis de tres puntos en relación co ano pasado. // O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, pide desculpas, mediante un comunicado público, tras ser denunciado por axentes de tráfico por circular a 215 quilómetros por hora. // A firma Adolfo Domínguez abandona os números vermellos por primeira vez nos últimos oito anos. Consegue un incremento de vendas do 24 por cento, din os seus reponsables, cunha clientela máis nova // Campo Lameiro, elexida capital do turismo rural de España 2023. por votación popular, no certame impulsado por unha plataforma especializada. 27-04-23