Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 26-07-2022

A falta de chuvia preocupa en varias zonas de Galicia. En Ourense, as explotacións gandeiras teñen que usar cisternas para asegurarlles a auga ás vacas // Os empresarios galegos auguran un outono con dificultades económicas pola caída da demanda, as limitacións ao consumo de gas e á inflación // O alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensá, anunciou que racha o pacto de goberno co PP, tanto no Concello como na Deputación // Fomentar o talento feminino na música. É o obxectivo do programa "Descúbreas" da Deputación de Pontevedra, que axuda a mozas, de entre 16 e 30 anos, nos seus primeiros pasos no sector da música 26-07-22