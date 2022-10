Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 25-10-2022 | RTVE Play

Os policías que interviñeron no atestado do accidente do Alvia aseguran, no xuizo, que o maquinista e o interventor ocultaron, nas suas primeiras declaracións, a chamada que mantiveran minutos antes do sinistro. // enviado a prisión o home que se declarou autor da morte en Vigo dunha muller de 56 anos, acoitelada na sua casa. Está acusado dun delicto de asasinato. // Ourense mantén a sua candidatura para albergar a sede da Axencia Española de Intelixencia artificial, pese á decisión da Xunta de apostar por A Coruña. Políticos, empresarios e académicos consideran que a sua proposta e a que ten máis opcións de ser finalmente elexida. // O grupo Fuxan os Ventos cumpre 50 anos dende o seu primeiro concerto. Unha traxectoria que Repasamos con eles, A través do arquivo de TVE. 25-10-2022