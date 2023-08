Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 25-08-2023 | RTVE Play

Pontevedra recibe con aplausos á campioa do mundo Teresa Abelleira. A xogadora pediu que nada manche os éxitos deportivos das mulleres | No que vai de ano recolleron a compostela case 300.000 peregrinos. Pero os negocios do Camiño aseguran o aumento da afluencia non lles é rendible, porque, din, os camiñantes consumen cada vez menos | Poden arrasar unha leira de millo en menos de dous días... Os agricultores están preocupados pola proliferación dunha voraz eiruga que podería acabar cunha da mellores colleitas | Un dos maiores espectáculos náuticos do mundo recala na Coruña. Xa se poden visitar os doce grandes veleiros que participan na regata Tall Ships Race. 25-08-23