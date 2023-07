Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 25-07-2023 | RTVE Play

Día de Galicia e do Apóstolo, con moito ambiente nas rúas de Santiago. Durante a Ofrenda o arcebispo e o presidente da Xunta fixeron referencia as eleccións do domingo. Apelaron a priorizar o ben común // Asistiu Alberto Núñez Feijóo apenas 48 horas despois das eleccións e a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, non foi ao oficio relixioso // O BNG reuniu milleiros de persoas na manifestación do Día da Patria Galega baixo o lema "Imos a máis" // Tras deixar a Deputación de Ourense, Manuel Baltar será senador por designación autonómica. 25-07-23