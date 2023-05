Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 25-05-2023 | RTVE Play

Accidente con dúas vítimas mortais en Vilamartín de Valdeorras. Sonun camioneiro, ao envorcar o vehiculo tras unha saída da vía, e tamén a condutora dun coche que quedou atrapada debaixo. Hai tres feridos leves, nun coche que ia en sentido contrario. // O buque Ártabro, que partíu a Terranova para inspeccionar o pecio do Villa de Pitanxo, recollerá esta tarde no porto de San Xoan a dous peritos máis, por orde do Tribunal Supermo, un deles designado polas familias dos náufragos. // Dentro da información adicada á campaña das municipais, ofrécemoslles entrevistas electorais cos candidatos socialistas a alcaldía de Ourense, Francisco Rodríguez e á de Pontevedra, iván Puentes. // . 25-05-23