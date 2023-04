Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 25-04-2023 | RTVE Play

Os traballadores do transporte de viaxeiros protestan pola precariedade das condicións laborais do sector e ameazan cunha folga indefinida. No ensino secundario e universitario, folga de alumnos contra o actual modelo de selectividade. // o Consello de Ministros aproba axudas para compensar a agricultores e gandeiros polos efectos da seca e a guerra de Ucraína, mediante unha rebaixa do 25 por cento no IRPF. // Localizada no fondo mariño a machada coa que se sospeita que se cometeu o parricidio de Muros. Atopouna o grupo de actividades subacuáticas da Garda Civil no peirao de Esteiro. // O equipo que investigou a foxa común no cemiterio de Celanova pide que o lugar sexa declarado Espazo da Memoria. Dos sete esqueletes exhumados, conseguiron a identificación positiva de dous milicianos republicanos de Asturias, fusilados alí trala Guerra Civil. 25-04-23