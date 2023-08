Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 24-08-2023 | RTVE Play

Da calor intensa a unha situación máis propia da primavera. As temperaturas récord que vivimos nos últimos días están caendo de súpeto e hoxe so hai aviso amarelo por calor no Miño de Ourense e en Valdeorras | Os carburantes non paran de subir. Levan encarecéndose sete semanas seguidas. Encher o depósito hoxe xa custa o mesmo ou máis que ano pasado, cando se aplicaba o desconto dos 20 céntimos | Catro persoas resultaron feridas esta madrugada no cámping das illas Cíes ao caer unha árbore sobre as tendas de campaña | Gabri Veiga, a última perla da canteira celeste, marcha no último momento e por sorpresa ao fútbol árabe. 24-08-23