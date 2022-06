Satisfacción da responsable municipal de limpeza da Coruña, tras unha celebración que deixa moitos menos despedicios que en anos anteriores, nunha noite con máis participación popular que nunca, e que servíu para recuperar a tradición festiva do San Xoan. // España ratifica o convenio da Organización internacional do Traballo que establece mellores condicións a bordo dos barcos pesqueiros. // O programa De Pe a Pa de Radio Nacinal de España remata en Santiago o seu percorrido polos lugares máis emblemáticos do Camiño, con testemuñas de peregrinos e anécdotas a cargo de Quico Cadaval. // Ortiga abre a programación de verán da Cidade da Cultura, en Santiago, acompañado de colaboradores coma Pili Pampín, Grande Amore ou Cibrán, o seu compañeiro no grupo de trap Boyanka Kostova. 24-06-2022