Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 24-05-2023 | RTVE Play

Atropelo múltiple en Vigo, con tres peatóns feridos, un deles de gravidade. No cruce da Avenida da Florida coa rua Padre Seixas, un vehículo, conducido por un home duns 70 anos, impactou contra as persoas que esperaban nunha parada de autobús. // Ingreso en prisión para o home detido en relación coa queima de dous autobuses urbanos o primeiro de maio en Vigo. Está acusado de ser o autor material dos incendios. // Enviado tamén a prisión o acusado de matar a golpes e coiteladas unha muller en Estribela, Pontevedra. // Na recta final da campaña, iniciamos unha xeira de entrevistas con algunhas candidatas e candidatos ás alcaldías das principais cidades. Hoxe, con Goretti Sanmartín, candidata do Bloque Nacionalista Galego en Santiago e Olga Louzao, que encbeza en Lugo a lista de Ciudadanos. 24-05-23