Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 24-03-2023 | RTVE Play

O visor somerxido Nautilus, premiado como mellor infraestrutura sostible, abre hoxe ao público en Vigo. Permite observar a fauna e a flora do entorno do porto, e comprender cómo funciona o ecosistema mariño. // Galicia é unha das comunidades coas cifras de suicidios máis altas, A provincia de Lugo cunha taxa de 15 casos por cada cen mil habitantes ten os datos máis preocupantes. O expertos animan a previr as conductas suicidas e coidar a quen as sufre. // Un concurso de talentos busca os mellores chefs mozos do norte de España. A final celebrouse hoxe en Santiago e competiron seis estudantes das principais escolas de hostalaría de Galicia, Asturias e Cantabria. // Esta fin de semana temos que cambiar de hora, co debate xenerado na rúa e tamén entre os físicos e biólogos, con argumentos cientificos.

24-03-23