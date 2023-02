Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 24-02-2023 | RTVE Play

Homenaxes, en toda Galicia, á resistencia de Ucraína, cando se cumpre un ano da invasión rusa. Minutos de silencio, coma en Santiago, interrumpidos polo himno de Ucraína. // Varios milleiros de produtores galegos súmanse ás demandas presentadas contra as industrias lácteas, as que acusan de concertar os prezos e causarlles uns perxuizos de 800 millóns de euros. // Galicia recibe un total de 35 sendeiros azuis, uns distintivos que recoñecen rotas e itinerarios que unen espazos naturais con praias coa bandeira azul, // En Lugo todo está preparado para acoller a proba do campionato de España de Motocross no circuito que leva o nome de Jorge Pardo, ca participación do propio piloto, que volve correr na sua terra natal logo de converterse en figura internacional, 24-02-23