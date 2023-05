Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 23-05-2023 | RTVE Play

A aldea de Paramos, en Tui, quedaba completamente arrasada, hai xusto cinco anos, pola explosión dun almacén ilegal de materiais pirotécnicos. A traxedia deixou dúas vítimas mortais e centos de vivendas afectadas. // Hoxe comenzan a sua formación nas areas sanitarias galegas os 614 médicos internos residentes da convocatoria deste ano, na que 33 prazas de médicos de familia quedaron vacantes. // O Melanoma, o cancro de pel máis agresivo e mortal, é diagnosticado cada ano a unhas 400 persoas en Galicia. Os Dermatólogos advirten do risco de expoñerse ao sol sen protección, no Día mundial contra esta enfermidade. // Un singular movemento artístico ten por escenario as rúas da Coruña. Son os mosaicos elaborados, baixo o máis estrito anonimato, coa referencia da figura mitolóxica de Xerión. O concello acordou que as obras debían ser obxeto de protección. 23-05-23