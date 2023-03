Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 23-03-2023 | RTVE Play

Nova protesta de bateeiros, que rodearon a sede da Xunta, en San Caetano, e provocaron o colapso de tráfico durante varias horas. Reclaman poder recoller semente nas zonas tradicionais. // A Xunta anuncia unha nova lei de recursos naturais que prevé a creación dun canon para os parques eólicos mariños previstos fronte á costa galega. // Ence cifra en 125 millóns de euros o investimento que suporá a bioplanta que proxecta no concello das Pontes. A nova instalación dedicarase a producir fibra reciclada e celulosa virxe, nun proceso, di, respetuoso co medio ambiente. // O festival de Cans cumpre vinte anos cunha edición especial que se que incrementa un 25% as obras recibidas a concurso. Hoxe coñecemos a nova imaxe do certame que se celebrará en maio na aldea do Porriño, 23-03-23