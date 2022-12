Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 22-12-2022 | RTVE Play

O Gordo da Lotería deixa unha choiva de millóns en Galicia. Na Coruña e na Fonsagrada, en Lugo, venderon 45 series repartiron en conxunto 360 millóns de euros // Comezan a declarar en Vigo os trece detidos en Galicia na operación antidroga na que se interceptaron, preto de Tenerife, máis de tres mil quilos de cocaína // Desconvocada a folga das dependentas de Inditex na Coruña, despois de que os sindicatos e a empresa chegaran a un acordo para unha suba salarial // O Arenteiro recibe esta noite no estadio do Espiñedo, en Carballiño, ao Atlético de Madrid, na busca dunha praza en dezaseisavos de final da Copa do Rei. 22/12/22