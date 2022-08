Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 22-08-2022

A preocupación pola seca esténdese á bacía do río Tambre, do que se fornece a comarca de Santiago, e á do Grande, na Costa da Morte // O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, anuncia que o Consello de Ministros vai declarar mañá zona catastrófica as áreas queimadas nos grandes incendios deste verán // O transporte urbano da Coruña vai contar cun autobús que funciona con hidróxeno verde // O piragüismo galego trae dúas medallas de ouro e unha de prata do campionato europeo de Munich. 22-08-2022