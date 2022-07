Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 22-07-2022

Perimetrados xa os incendios do Courel e Valdeorras, os equipos de extinción traballan agora para estabilizalos, tras batir o record de superfice queimada en Galicia. Mentres, segue sen control no Parque Natural do INvernadeiro, en Ourense. // Comezan en Santiago as Festas do Apóstolo con numerosas actividades programadas para os próximos días, nos que está previsto que se congregue a maior afluencia de peregrinos e tamén de turistas. Os establecentos rexistran unha ocupación por riba dos anos previos á pandemia. 22/07/22