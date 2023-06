Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 22-06-2023 | RTVE Play

No terceiro día de folga de folga do metal, grupos de manifestantes son dispersados por axentes de policía nas inmediacións do IFevi, e outros cortan o tráfico na Autoestada a altura de Puxeiros. Os sindicatos reclaman unhas melloras que xa están implantadas nas outras provincias. // O Arde Lucus comeza esta tarde coa chegada das lexións a través da vella ponte da cidade. Espérase unha altísima participación e un cheo total, nunha edición que estrea a declaración de interese turístico internacional. // Conta atrás para San Xoán. Na Coruña, algúns pasaron a noite na praia para reservar a súa parcela e moitos dos ocos xa están ocupados arestora, cando queda máis dun día para a noite máis agardada do verán 22-06-23