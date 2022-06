Último día do curso escolar, cos nenos cheos de gañas de diversión, tras dous anos de pandemia. Mentres os pais buscan formas de conciliar durante os tres meses de vacacións que quedan por diante. // Os transportistas levan a Mesa de dialogo coa Conselleira de Infraestruturas a sua preocupación polo custe do gasóleo. Piden que se investigue as empresas distribuidoras porque, din, están aumentar o prezo do combustible de forma artificial. // Pode chegar polos seus propios medios ata unha persoa caida ao mar e remolcala ata un barco ou a terra.E un dispositivo de salvamento autopropulsado presentado de fabricación portuguesa e presentado no Porto de Marín.. // A canción Ai Lalelo, composta a partir de programas de Intelixencia Artificial polo equipo compostelán CECUBO competirá no Festival internacional de innovación musical que se celebrará en Bélxica o próximo día seis. 22-06-2022