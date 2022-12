Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 21-12-2022 | RTVE Play

Caen as 10.000 toneladas de formigón da torre da antiga central térmica de Meirama. A demolición controlada muda a paisaxe de Cerceda e simboliza o cambio de ciclo na maneira de producir enerxía // Unha alianza industrial na que participan empresas, centros de coñecemento, sindicatos, os portos e a Xunta, aspira a situar Galicia no liderado na produción de hidróxeno verde // Cúmprese un ano da chegada do AVE a Ourense // Estamos ás portas do Nadal e un sinal témolo hoxe en Vilalba, na tradicional feira do capón 21-12-22