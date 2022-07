Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 21-07-2022

O incendios do Courel e Valderoras baten o record de maior superficie queimada ata agora en Galicia, ao superar as 10.000 hectáreas cada un. Na última semana o lume leva arrasadas máis de 30.000 en total. // Camilo chega a Galicia coa súa xira "De Adentro Pa Afuera". colas O cantante colombiano actuará hoxe no Coliseum da Coruña, nun espectáculo no que presenta o seu último disco ademáis de recordar algúns dos seus grandes éxitos. 21-07-22

.