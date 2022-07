Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 21-07-2022

Xa son máis de 24.000 as hectáreas arrasadas polo lume, ainda sen control. A maioría dos veciños desaloxados poideron xa volver, e foi restablecida a circulación do AVE entre Galicia e Madrid. // En Valdeorras o lume exténdese en ambas marxes do Sil e afecta ao Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra. No Courel segue activa a situación de alerta dous, pola proximidade das lapas a vivendas. A maior preocupación é na parroquia de Seceda, en Folgoso. 20-07-22