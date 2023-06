Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 21-06-2023 | RTVE Play

A verdadeira causa do accidente de Angrois foi a distracción do maquinista, por atender unha longa chamada telefónica cando entraba na curva da Grandeira. É a conclusión do fiscal no xuízo. // A Xunta podera movilizar ata 7.000 persoas no dispositivo de loita contra os incendios, a partir do 1 de xullo, que contará cun grupo de directores técnicos especializados en tres brigadas aerotransportadas. // Protesta laboral en Ferrol, con centos de traballadores de Navantia, polas rúas. Piden que se concreten os plans de traballo prometidos. // Empresas galegas punteiras en automoción, mecánica ou eólica mariña. Están presentes na Feira Mindtech, que ofrece en Vigo un panorama dos principais innovacións tecnolóxicas do sector do meta en todo o mundo. 21-06-23