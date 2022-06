Médicos de primaria rexeitan as fórmulas ofertadas pola Xunta para reducir as listas de espera con ampliación de xornada. Reclaman listas pechadas duns 35 pacientes ao día e incrementar o número de profesionais con incentivos aos que queden na Sanidade Pública. // Novo golpe contra o uso de narcolanchas e o tráfico de drogas. A Garda civil de Pontevedra ten en marcha unha macrooperación, coordinada por un xulgado de Vigo, con 20 detencións en Galicia ,Andalucía ,Cataluña e Toledo. // No curso que está a piques de rematar, retomáronse na igrexa do mosteiro de Celanova, os concertos didácticos de órgano para escolares. 1.400 alumnos de toda Galicia puderon descubrir así a capacidade sonora deste instrumemto de vento apenas coñecido para a mocidade. 21-06-2022