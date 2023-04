Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 21-04-2023 | RTVE Play

Suba salarial para todos os traballadores sanitarios galegos. A Mesa sectorial pacta un aumento nos conceptos de gardas e, nocturnidade e no traballo en Festivos. // Segue a estadía do anterior xefe do Estado en Sanxenxo, Hoxe don Xoan Carlos fixo unha nova navegación a bordo do Bribón, esta vez máis breve a causa do tempo. // O Centro de Supercomputación de Galicia está a instalar un computador cuántico que se convertirá, din, no mellor do sur de Europa. // Os beneficios recadados no Festival da Luz, o certame musical que organiza Luz Casal na sua localidade natal de Boimorto, entregados, hoxe, aos seus benefciarios. Son 83.000 euros para as asociacións de enfermos de Alzheimer de Galicia e para a Cruz Vermella de Betanzos. 21-04-23