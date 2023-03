Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 21-03-2023 | RTVE Play

A aparición dunha fochanca paraliza durante toda a mañá o aeroporto de Peinador, en Vigo. Moitos viaxeiros presentaron reclamacións. Aena prevé reanudar a actividade a partir das catro da tarde. // Pasa a disposición xudicial a muller detida como presunta responsable da queima de máis de 20 coches no casco histórico de Tui. É unha veciña da zona, de 50 anos, que presenta un trastorno mental. Foi identificada polas cámaras de seguridade. // Posición común dos tres grupos políticos no Parlamento Galego contra o Plan da Comisión Europea que prevé eliminar a pesca de arrastre nas zonas protexidas a partir de 2030. // Sacar unha fotografía e poder tela impresa ao instante. Foi no seu día unha auténtica revolución, propiciada pola cámara Polaroid. Agora unha exposición na Coruña trata de achegarnos á historia daquel dispositivo anovador que permitíu aos artistas expresarse e experimentar antes da tecnoloxía dixital. 21-03-23

