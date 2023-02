Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 21-02-2023 | RTVE Play

Ambiente de festa en localidades como Xinzo de Limia, no triángulo máxico ourensán, que celebra o desfile de Entroido. Esta tarde, as comparsas recorren as rúas en cidades e vilas de toda Galicia. // A consellería de Sanidade anuncia hoxe a cobertura de 23 novas prazas na na área de Pontevedra Salnés, mediante facultativos contrados por concurso de méritos, sen oposición. // O grupo popular rexeita a creación dunha comisión parlamentaria para investigar a concesión de parques eólicos de 2010. O conselleiro de industria promete dar toda a documentación á fiscalía. // O cemiterio deseñado por César Portela en Fisterra hai un cuarto de século, vai ter por fin uso. O concello pretende convertila nun COLUMBARIO para depositar urnas cincerarias. 21-02-23