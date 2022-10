Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 20-10-2022 | RTVE Play

Continúa a busca, por terra e aire, da aeronave da que se perdeu o rastro cando regresaba de rematar un contrato para o servizo contraincendios da Xunta. Unha antena en Zamora, xunto á provincia de Ourense, e a que rexistrou o último sinal do movil do piloto, o único ocupante. // Entregado no Parlamento o proxecto de presupostos da Xunta para o ano que ven, o máis alto da historia da autonomía, con 12.620 millóns de euros, que inclúen case 600 millóns en rebaixas fiscais. // Ledicia no concello ourensán de Barbadás, ante a clasificación do seu equipo de fútbol para xogar a primeira eliminatoria da Copa do Rei ante un equipo de primeira división, // Unha das coleccións privadas de arte asiático máis importantes do mundo chega á Coruña. Pezas reunidas polo multimillonario norteamericano John Rockefeller e a sua dona, ata agora inéditas en Europa. 20-10-2022