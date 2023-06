Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 20-06-2023 | RTVE Play

Protesta dos traballadores do metal, que bloquea, durante horas, os accesos ao aeroporto e ao recinto feiral de Vigo, onde se inauguraba a feira do sector. O colectivo de máis de 30.000 empregados, continúa a folga en demanda de un novo convenio colectivo. // O fiscal considera ao maquinista único culpable do descarrilamento do tren no que morreron 80 pasaxeiros, e mantén a súa petición de catro anos de cárcere. // Hoxe comenza o prazo de matrícula nos centros escolares para o próximo curso. Un proceso no que se deixa notar a caída da natalidade, tamén xa nos entornos urbanos. En Infantil rexístranse So 15.000 solicitudes de nova incorporación en toda Galicia, para 26.000 prazas. 20-06-23