O viaduto do Castro terá que ser demolido e reconstruído de novo. É a conclusión a que chegan os técnicos, á vista do estado que presenta tralos derrubamentos dos últimos días. Agora analizan analizan o terreo no que están asentados os piares en busca de posibles causas. // O presidente da Xunta felicitou a Juanma Moreno pola sua vitoria en Andalucía. Mentres BNG e os socialistas ven un erro facer lecturas xerais, para o PP os resultados supoñen un cambio de ciclo. // Case 23 mil aspirantes esta fin de semana nas oposicións para converterse en mestres. Os que superen a primeira criba terán a partir do xoves que afrontar a segunda fase das oposicións para conseguir unha das 2.484 prazas convocadas pola Xunta. //. O sueco Williot Sviedberg, de 18 anos, é a primeira fichaxe presentada polo Celta, dentro dunha profunda renovación do cadro de xogadores para a próxima temporada. 20-06-22