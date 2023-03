Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 20-03-2023 | RTVE Play

A revisión das cámaras de seguridade trata de aclarar quen está detrás da insólita acción violenta no casco histórico de Tui. Ata 21 vehículos resultaron totalmente calcinados e outros cinco afectados parcialmente. // A flota pesqueira conta recuperarse co arranque, hoxe, da campaña da sardiña, logo do paro biolóxico do xurelo. A Deputación da Coruña anuncia axudas para das tripulacións afectadas. // Iniciativas como a do hospital de Pontevedra, para os pequenos e tamén para os maiores. // No Día Mundial da Narración oral, iniciativas como a do hospital de Pontevedra, tentan fomentar o arte de contar contos en voz alta. // Unhas cen películas de cine e series de televisión foron rodadas na nosa comunidade o ano pasado. Para consolidar esa actividad preséntase a Galicia Film Commission. // 20-03-23